Domenico Tallini è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Calabria. Nel corso della prima seduta dell’undicesima legislatura, il consigliere è stato eletto dall’Assemblea calabrese con 20 preferenze su 31 votanti. Durante il voto a scrutinio segreto, 6 sono state le schede bianche, 4 le preferenze per Sinibaldo Esposito e una per Giuseppe Neri.

Domenico Tallini, detto Mimmo, catanzarese di 68 anni, ex assessore regionale, è stato eletto con Forza Italia alle consultazioni regionali del 26 gennaio, diventando consigliere regionale per la quarta volta. Il neo presidente dell’Assemblea è stato oggi eletto alla terza votazione, non avendo, al primo e al secondo scrutinio, ottenuto la maggioranza dei due terzi richiesta dallo Statuto calabrese.

(ITALPRESS).