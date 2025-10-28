Tajani “Vogliamo valorizzare il settore turistico con strumenti innovativi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “I nostri paesaggi hanno un ruolo cruciale. Il 2024 è stato da record con oltre 250 milioni di presenze di turisti stranieri. Vogliamo valorizzare il settore con strumenti innovativi, come il progetto Turismo delle radici, per attrarre i turisti anche verso località lontane dai circuiti più frequentati. Il 17% dei nostri 3500 musei è ospitato nei comuni sotto i 2000 abitanti, a dimostrazione della vitalità dei nostri borghi più piccoli”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo con un messaggio scritto durante i lavori, in svolgimento a Villa La Petraia a Firenze, della Conferenza ministeriale di celebrazione del venticinquesimo anniversario della convenzione europea sul paesaggio.

“In questo impegno anche i grandi eventi sportivi hanno un ruolo chiave. Mi riferisco in primo luogo alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali a Milano-Cortina del prossimo anno. Ma penso anche alla Louis Vuitton Cup e all’America’s Cup di Vela che si svolgeranno nel 2026 e nel 2027 nelle meravigliose acque del Golfo di Napoli”, ha aggiunto Tajani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).