Tajani “Ue portatrice di pace, è più forte se è coesa”

MESSINA (ITALPRESS) - "L'Europa è sempre portatrice di pace, forse potrebbe giocare un ruolo più forte se insieme gli europei negli ultimi anni avessero sempre agito insieme. Non serve soltanto la politica degli Stati. Serva una politica più coesa, però mi pare che in questa fase i messaggi sono positivi e abbiamo visto al G7 i grandi paesi europei avere preso una posizione molto chiara con gli alleati. Quindi non c'è altra direzione non quella europea". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia per i 70 anni della Conferenza di Messina e Taormina. col3/mca2/sat