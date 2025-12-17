MILANO (ITALPRESS) – “La situazione in Venezuela è molto complicata. Noi continuiamo a seguire, attraverso la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas, la situazione di Trentini e degli altri italiani detenuti, perché sono una dozzina gli italiani detenuti in Venezuela, quindi dipende dal Venezuela. Noi stiamo facendo tutte le pressioni possibili per liberarlo, c’è stata qualche tempo fa una visita consolare, due altri italiani sono stati liberati un paio di mesi fa. Consideriamo una priorità nella nostra politica estera la sua liberazione e quella degli altri italiani detenuti politici, il problema è che non siamo noi a decidere”. Lo ha sottolineato il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ritornando sul caso del cooperante detenuto da tredici mesi nelle prigioni di Maduro, a margine della XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori, in corso a Fiera Milano Rho.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).