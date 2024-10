Tajani “Sono favorevole a elezione diretta rappresentanti Province”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono per principio favorevole all'elezione diretta dei rappresentati del Consiglio provinciale e del presidente della Provincia. Lo sono in Sicilia come lo sono in tutta Italia". Lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una convention del partito a Palermo. xd6/abr/gsl