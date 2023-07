Tajani “Quattro miliardi per la crescita delle imprese all’estero”

ROMA (ITALPRESS) - “Con l’incremento del fondo e un accesso più facile ai crediti agevolati, si mettono le imprese nelle condizioni di potersi internazionalizzare”. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, per la presentazione alla Farnesina del Fondo 394, lo strumento gestito da Simest per finanziare gli investimenti per la crescita estera delle imprese. xb1/col3/gsl