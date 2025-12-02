Tajani “Obiettivo del Governo 700 miliardi di export”

ROMA (ITALPRESS) - "Il commercio internazionale è in espansione, i dati sono sempre molto positivi, il governo continua a perseguire l'obiettivo dei 700 miliardi entro la fine del 2027, cerchiamo di avere una strategia che punti a far crescere la nostra presenza in mercati non abbastanza esplorati fino ad oggi". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'Assemblea Generale di Alis. "Anche con la riforma del ministero, che avrà una Direzione generale per la crescita - ha aggiunto Tajani -, faremo in modo che nessun imprenditore italiano possa sentirsi solo quando opera al di là dei confini nazionali". xc3/sat/mca3