Tajani “No al voto dopo l’elezione del presidente della Repubblica”

"L’Italia ha bisogno di una guida capace di tenere insieme l’unità nazionale. Non credo che senza Draghi possa esserci un governo con Forza Italia, Lega, Leu, Pd e 5 Stelle". Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. sat/mrv/red