ROMA (ITALPRESS) – “I fatti di questi giorni mi lasciano molto perplesso e non fanno che confermare la bonta’ delle nostre idee. La riforma della giustizia e’ un impegno che abbiamo preso con gli elettori e noi di Forza Italia ne parlavamo gia’ nel 1994, prima che a Berlusconi arrivasse quell’avviso di garanzia durante la Conferenza internazionale sulla criminalita’ a Napoli. I cittadini sotto processo devono avere piu’ garanzie, la nostra cultura giuridica poggia su principi garantisti come ‘in dubio pro reo’ e ‘nulla poena sine lege'”. Lo dice, in un’intervista a Libero, e’ Antonio Tajani, che osserva anche: “Prendiamo atto che l’Associazione nazionale dei magistrati esprime un giudizio contrario all’abolizione dell’abuso di ufficio. Bene. Sappiamo anche che ci sono centinaia di sindaci di ogni partito favorevoli all’abolizione di quel reato, che e’ ridicolo e paralizza le attivita’ amministrative. La decisione spetta al potere legislativo, che e’ in capo al Parlamento. Il potere giudiziario non deve fare le leggi ne’ interferire nella loro formazione: il suo compito e quello di applicarle ed amministrare la giustizia”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]