ROMA (ITALPRESS) – “Parlando con il ministro Katz, ho colto che gli israeliani non sono insensibili alle richieste del G7 e più in generale dei Paesi alleati. I primi risultati si notano: la reazione contro l’Iran per il momento non si vede e l’attacco a Rafah è stato rimandato. E’ ovviamente presto e può succedere di tutto, però vedo qualche spiraglio”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a “La Stampa” dopo il colloquio con il ministro degli esteri di Israele Israel Katz.

