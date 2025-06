Tajani “Intelligence al lavoro per garantire sicurezza”

MESSINA (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, noi siamo l'Italia. La nostra intelligence, le nostre forze di polizia sono a lavoro per garantire la sicurezza di tutti i nostri cittadini, e lo fanno con le modalità che sono indispensabili in un momento come quello attuale". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti, a margine della Cerimonia per i 70 della Conferenza di Messina e Taormina, in merito a un possibile allarme in Italia dopo le minacce del governo iraniano agli Stati Uniti per l'attacco di Israele. col3/mca2/sat