Tajani inaugura alla Farnesina la nuova sala operativa “CSIRT” per il contrasto alle minacce cyber

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inaugurato oggi alla Farnesina la nuova sala operativa “CSIRT” (Computer Security Incident Response Team), dotata di tecnologie specialistiche finalizzate a rafforzare il monitoraggio e l’analisi degli eventi di sicurezza informatica dell’Amministrazione. Il CSIRT è un team specializzato nella gestione, analisi e risposta agli incidenti di sicurezza informatica, operando sia in modalità reattiva (gestione attacchi) che proattiva (prevenzione). In Italia, CSIRT Nazionale opera presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. ACN si avvale di nodi periferici, tra cui CSIRT del ministero degli Esteri. La “Sala Cyber” della Farnesina consente una gestione organica e strutturata di eventuali incidenti che possano compromettere la sicurezza dei sistemi e delle informazioni, nonché l’individuazione, l’analisi e la segnalazione interna di vulnerabilità presenti sui sistemi. Essa cura inoltre la definizione delle azioni tecniche di risposta, il coordinamento della loro attuazione e l’aggiornamento dei sistemi coinvolti. La Sala CSIRT è operativa in presenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Solo nel periodo dal 1° gennaio 2026 a oggi, la Sala ha gestito oltre 150 mila attacchi, tra cui 30 attacchi di tipo Distributed Denial of Service (DDoS) contro siti e servizi web ministeriali.

Tra le principali tipologie di minacce rilevate dall’esterno figurano anche campagne di phishing, spear phishing e spam (circa 150 mila messaggi, con circa 10 milioni di messaggi provenienti da fonti malevole). L’installazione fa seguito alla proposta progettuale presentata all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per la creazione di un CSIRT dedicato, volta a rafforzare le capacità della Farnesina di rilevare, rispondere e contrastare le minacce cyber, in raccordo con il CSIRT Italia. Il progetto è stato interamente finanziato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, per il tramite dell’ACN, con fondi del PNRR. Nel corso dell’inaugurazione, il ministro Tajani ha dichiarato: “Viviamo in tempi di guerra ibrida. Grazie al lavoro dei funzionari della Sala Cyber, l’attacco della scorsa settimana che ha interessato i siti di circa 120 sedi – tra cui l’Ambasciata a Washington – è stato neutralizzato senza disservizi. Proteggiamo così le nostre Sedi, il portale dei servizi consolari all’estero e anche sistemi collegati alle Olimpiadi Milano-Cortina. Continueremo ad affrontare le sfide cyber sia sul piano della tutela dell’interesse nazionale, sia nel contesto della cooperazione internazionale e della promozione delle imprese italiane del settore, sempre coinvolte nei Forum imprenditoriali che organizziamo”.

– foto Farnesina –

(ITALPRESS).