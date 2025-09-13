Tajani “In Polonia risposta efficace a Putin, l’Europa non si tocca”

Mandatory Credit: Photo by Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/Shutterstock (14923803ax) Antonio tajani gestures as he speaks to the media during a press conference. A meeting of the Foreign Ministers of the EU Big Five and the United Kingdom took place. The Foreign Ministers of Poland, France, Germany, and Italy participated, alongside their counterparts from Spain and the United Kingdom. The meeting was also attended by Kaja Kallas, the future High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. EU's Big Five Meeting in Warsaw, Poland - 19 Nov 2024

ROMA (ITALPRESS) – Riguardo ai droni russi in Polonia, “questa è la stessa strategia che si usava ai tempi del Patto di Varsavia. I Mig cercavano di vedere i tempi di reazione delle forze Nato con delle provocazioni. E’ un vecchio modo di fare. La risposta a quanto avvenuto in Polonia è stata efficace, efficiente e tempestiva, il messaggio a Putin è chiaro: l’Europa non si tocca”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con la Festa Nazionale dell’Udc.

“Non basta essere preoccupati, bisogna occuparsi di ciò che accade, trovare soluzioni diplomatiche, che sono fatte anche di esibizioni muscolari e di forza – ha proseguito -. Quando si dice che difendiamo i confini della Nato diciamo a Putin che non c’è il burro dall’altra parte. Serve equilibrio sul piano militare, i soldi spesi per la sicurezza servono a difendere la pace”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE