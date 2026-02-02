Tajani “Il Ponte sullo Stretto serve a migliorare i collegamenti”

PALERMO (ITALPRESS) - "La realizzazione di infrastrutture è una priorità di questo governo: il tema del ponte sullo stretto ha anche l'obiettivo di accelerare i tempi per una serie di collegamenti che coinvolgano anche le aree interne per via sia ferroviaria che terrestre". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, a Palermo, alla presenza del governatore Renato Schifani, sugli strumenti di sostegno alle aziende siciliane dopo il maltempo degli ultimi giorni. "I problemi della viabilità esistono in Sicilia come nel resto d'Italia - prosegue Tajani - Stiamo lavorando per l'alta velocità e per il ponte, faremo tutto il possibile per migliorare le infrastrutture: plaudo alla decisione del governo siciliano di puntare sull'aeroporto di Comiso". xd6/xd8/vbo/mca1