MILANO (ITALPRESS) – “I totoministri impazzano finché non c’è il governo, è naturale, è fisiologico che ci siano girandole di nomi. Ma nomi non ce ne sono. I leader stanno lavorando sui contenuti, sulle cose da fare, sulle priorità”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani durante una visita al Villaggio Coldiretti di Milano rispondendo a una domanda dei cronisti su un eventuale futuro del Presidente del Consiglio alla guida della Nato. Di priorità “ce ne sono tante: c’è la guerra alle porte, la decisione di Putin che deve essere respinta con grande fermezza perché il referendum è una farsa, inaccettabile e tutta la comunità internazionale lo ha respinto. C’è una questione energetica da affrontare, c’è un caro bollette, c’è da puntare molto sulla crescita. Ci sono decisioni non facili da prendere, la situazione non è semplice. Per questo serve una squadra di governo all’altezza della situazione che possa dare risposta ai cittadini italiani e affrontare tutte le emergenze. Sono convinto che il centrodestra al governo farà bene, si impegnerà molto. Il lavoro dei leader è fondamentale”, conclude.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it

