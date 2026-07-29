Tajani “Sui fondi Safe decisione politica a settembre. Prenotati 14,9 miliardi, ne useremo tra i 6 e i 9 nel 2027”

IPA86201138 - Antonio Tajani, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation during the awards ceremony on the third day of the 62nd Settecolli International Swimming Trophy at the Foro Italico in Rome, Italy, on June 28, 2026.

ROMA (ITALPRESS) – Per i fondi Safe sulla difesa “abbiamo opzionato 14,9 miliardi. Stiamo decidendo quanti ne prenderemo: direi tra i 6 e i 9 miliardi nel 2027. La decisione politica potrebbe arrivare a settembre”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. E a una domanda sulle perplessità della Lega, Tajani risponde così: “Ricordo che a scrivere la lettera per opzionare quei fondi è stato il ministro Giorgetti. Converrebbe utilizzare più quel tipo di finanziamento che i titoli di Stato”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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