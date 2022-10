I tailleur non sono mai mancati nelle tendenze modaiole della stagione autunno/inverno, merito della scelta di utilizzare colori sempre più accesi e, soprattutto, tessuti relaxed che, in qualche modo, rendono il completo giacca-pantalone un outfit da tutti i giorni e meno da ufficio.

La stagione di quest’anno, segna tuttavia un’inversione di rotta e questo capo è tornato ad essere geometricamente impostato, impeccabile, sartoriale e con un rigore assolutamente maschile.

I capi che segneranno le linee moda di questo autunno, dunque, saranno ad alta rifinitura, austeri e rigorosi, ma soprattutto di alta sartoria. In altri termini ci lasceremo travolgere e coinvolgere dal “tailoring”.

I completi giacca e pantalone sono davvero l’apoteosi dell’eleganza, per cui ogni donna dovrebbe averne almeno uno nel proprio guardaroba, così da sfoggiarlo in tutte quelle occasioni che richiedono un dress code davvero importante. È per questo che ogni anno, gli stilisti, dedicano almeno una parte delle loro collezioni al tailoring; quest’anno però con alcune differenze sostanziali.

L’autunno 2022 premia il tailleur

Ammiccando a una donna in carriera, la moda promuove tailleur dai colori scuri come il grigio fumo di Londra ed il blu marine. Il nero è sempre in cima a tutti gli altri colori e torna prepotentemente a riconquistare la scena, specie nella nuance carbone. Promosse anche le linee marcate che mettono in risalto le spalle in modo deciso e modelli che non lasciano spazio alle frivolezze.

Eleganza e praticità

Il tailleur di oggi fonde alla perfezione l’eleganza moderna e contemporanea con la praticità necessaria ad una donna in movimento, grintosa e multitasking, grazie ad un taglio classico della giacca e ai pantaloni a gamba ampia.

Una scelta senza tempo

Il taglio sartoriale ed i colori scuri rendono il tailleur perfetto per l’ufficio. Il blazer a doppiopetto dovrà essere in lana stretch con linea snella in grado di definire la silhouette, spalline appuntite e pantaloni taglio bootcut, alti in vita, completeranno il look business.

Essenziale

Tailleur semplice, ma raffinato, con taglio avvitato a monopetto del blazer oppure con reverse a punta e chiusura doppio petto.

Taglio maschile

Per tutte quelle situazioni che richiedono una certa formalità, il tailleur con pantaloni dritti e giacca dal taglio maschile è perfetto, elegante e raffinato, se declinato in ogni sfumatura di grigio che risulta più giovanile rispetto al classico colore nero; arrotolando le maniche si andrà ad alleggerire il capo e a smorzare l’effetto severo.

Il power suit di stagione? Il tailleur con gonna, classico e inaspettato

Lasciati per ora alle spalle pantaloni palazzo e gilet gessati, il tailleur da donna di questo autunno è realizzato con giacche lunghe / oversize e gonne midi. Ampio spazio a completi eleganti, femminili ma contemporanei, composti da giacche avvitate o dal fit oversize e gonne ben oltre il ginocchio, lunghe spesso fino a piedi. La giacca è a doppio petto, avvitata e monocromatica o caratterizzata da una stampa all over, coordinata con la gonna; il tutto in un gioco di proporzioni molto sensuale, che si rivolge al passato per conquistare il presente.

Quindi, se è vero che la tendenza che va per la maggiore è quella di mostrare una donna d’affari tutta d’un pezzo, è pur vero che non è così semplice rinunciare al vezzo di stile che ogni donna possiede innato.

Per questo motivo, accanto al tailleur di linea sartoriale, disciplinato e inflessibile, rimangono in evidenza anche i completi più briosi e fantasiosi; così come il completo blazer cropped più pantalone in lana o il tailleur in paillettes argento da sfruttare nelle occasioni speciali.

Per elevare un tailleur solo all’apparenza classico sono fondamentali gli accessori giusti. Per slanciare la figura, aggiungendo centimetri preziosi alle gambe, impossibile rinunciare a décolleté con cinturino o Mary-Jane con tacco spesso, molto chic se portate con collant velate.