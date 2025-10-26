Taekwondo, Simone Alessio argento ai Mondiali di Wuxi

ROMA (ITALPRESS) – Simone Alessio conquista la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di Taekwondo di Wuxi (Cina), chiudendo una nuova rassegna iridata da protagonista. L’atleta italiano si conferma tra i migliori al mondo, salendo sul secondo gradino del podio nella categoria -87 kg e laureandosi vice campione. Per Alessio si tratta della terza medaglia mondiale consecutiva in tre categorie di peso diverse: oro a Manchester 2019 (-74 kg), oro a Baku 2023 (-80 kg) e ora argento a Wuxi 2025 (-87 kg). Un percorso che testimonia la capacità dell’azzurro di adattarsi a ogni nuova sfida, dopo il passaggio di categoria seguito al bronzo olimpico di Parigi 2024 (-80 kg), e di confermarsi tra i migliori interpreti del panorama internazionale.

“Di questa esperienza mi porto un grande rammarico. C’è il piacere di aver dimostrato ancora una volta di poter arrivare in finale, ma anche il dispiacere di non essere riuscito a dimostrare a me stesso di poter vincere per la terza volta. La prenderò sicuramente come una lezione” ha dichiarato Alessio. “Non mi sono mai trovato davvero in nessuno degli incontri disputati oggi: non è solo la finale, ma l’intera prestazione a non soddisfarmi. Non ne vado fiero, ma voglio che questo sia un punto di partenza per migliorare e tornare più forte. Poi… vedremo se l’oro arriverà”.

Un risultato che consolida ulteriormente la posizione dell’Italia del Taekwondo tra le grandi nazioni di questo sport, frutto del lavoro di squadra del Direttore Tecnico Claudio Nolano e dell’intero staff federale.

