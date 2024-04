ROMA (ITALPRESS) – Dal 26 al 28 aprile il Palazzetto dello Sport di Roma (PalaTiziano) sarà il palcoscenico del Taekwondo tricolore con Campionati Italiani Senior Categorie Olimpiche, i Campionati Italiani Juniores Cinture Nere e il Torneo Nazionale di Parataekwondo. Il Campionato delle Categorie Olimpiche Senior accoglierà la partecipazione di 249 atleti e 121 ASD, mentre nel Campionato Italiano Juniores saranno presenti 341 atleti e 134 società, tutti pronti a competere per il titolo nazionale. Complessivamente, saranno 590 gli atleti che si sfideranno sui quadrati di gara, con una parità di genere praticamente egualitaria. L’èlite del Taekwondo Italiano si riunirà per tre giorni di intense competizioni, in quello che rappresenta l’ultimo grande appuntamento prima dei Giochi di Parigi 2024. Saranno proprio i protagonisti azzurri dei Giochi francesi a prendere posto sulle gradinate del Palazzetto dello Sport di Roma, recentemente ristrutturato. Vito Dell’Aquila, campione olimpico e mondiale; Simone Alessio, campione del mondo in carica; Ilenia Matonti, giovane atleta recentemente

qualificata; e Antonino Bossolo, campione mondiale e qualificato per ranking ai Giochi Paralimpici.

“Siamo lieti di ospitare questi importanti eventi nazionali a Roma – afferma il Presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito -. A poche settimane dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, questo è un’opportunità per celebrare il talento e l’impegno dei migliori atleti d’Italia, promuovendo così un Taekwondo sempre più universale. E’ un’occasione speciale per celebrare i nostri atleti qualificati, che si preparano con impegno e dedizione a rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi tra poco di più di tre mesi, per poi guardare già avanti verso i Giochi di Los Angeles 2028. Che vincano i migliori!”.

I Campionati Italiani costituiscono una preziosa opportunità di visibilità sia per gli atleti Senior che per i giovani Juniores, come sottolineato dal Direttore Tecnico della Nazionale di Taekwondo, Claudio Nolano: “In questa fase finale del quadriennio, questi campionati assumono un significato particolare per i nostri atleti. Oltre a rappresentare un

banco di prova fondamentale in vista delle sfide internazionali imminenti, saranno un’opportunità per i nostri azzurri qualificati di ricevere l’abbraccio e il sostegno dei tifosi italiani. Tuttavia, guardando al futuro, siamo anche alle porte del prossimo quadriennio, e da Direttore Tecnico mi interessa osservare da vicino come si comporteranno e si svilupperanno i futuri talenti del taekwondo azzurro.”

