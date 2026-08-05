Taddeucci trionfa anche nella 5 km di fondo agli Europei di Parigi, bronzo per Pozzobon

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro-Canottieri Napoli) si conferma la più forte agli Europei di nuoto in acque libere, in corso a Parigi. Dopo il successo nella 10 km di ieri, la 29enne toscana è medaglia d’oro nella 5 km, svolta lungo la Senna, davanti all’ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, argento a 2″21 dall’azzurra. Come nella 10 km, anche la medaglia di bronzo va a un’italiana, non è Linda Caponi stavolta ma è Barbara Pozzobon (Fiamme Oro). La 32enne veneta tocca a 3″9 da Taddeucci e difende il gradino più basso del podio dagli attacchi della polacca Tarasiewicz e della francese Delacroix. Più indietro la terza azzurra, ovvero la napoletana Noemi Cesarano (Marina Militare-Time Limit), ottava. L’Italia sale a quota 17 medaglie e si prende la sesta medaglia d’oro della manifestazione.

“Parigi continua a portarmi fortuna, spero di continuare così. Ho fatto più fatica del previsto, mi sentivo pesante e un po’ stanca dopo la 10 km di ieri. Cercavo il podio e non pensavo di vincere. È sempre bello salire sul podio assieme a delle compagne, siamo una squadra fortissima e molto lunga. Con Barbara (Pozzobon, ndr.) ci conosciamo molto bene e in gara cerchiamo di aiutarci tanto”. Così Ginevra Taddeucci, ai microfoni di Sky Sport, dopo la medaglia d’oro. “Era un po’ di tempo che cercavo queste sensazioni e queste emozioni. Sono contenta di essere ripartita con un bronzo. Da quando hanno tolto la 25 km ho cercato di adattarmi a tutte le distanze, cerco di fare sempre il meglio mettendoci il cuore”, afferma invece la veneta Barbara Pozzobon.

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