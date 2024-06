ROMA (ITALPRESS) – “La nostra squadra è al 100 per 100 ed è pronta per domani. Più tardi faremo un ultimo allenamento ma allo stato attuale la squadra sta bene”. Così, alla vigilia del match degli Europei contro la Croazia, Sylvinho, ct dell’Albania, reduce dal ko contro l’Italia.

“Prima di tutto dobbiamo vedere questi Europei come un privilegio per noi. Detto questo, dovremo esser bravi a cogliere le nostre opportunità e a fare del nostro meglio. E’ un girone difficile e ora affrontiamo la Croazia, una squadra di qualità”, ha aggiunto il ct dell’Albania.

“Contro l’Italia non è che noi non abbiamo provato ad attaccare gli azzurri; piuttosto direi che loro non ce l’hanno permesso. L’Italia ha una squadra forte ma siamo rimasti in partita sino al fischio finale”, ha chiarito Sylvinho.

“Ho visto la gara Germania-Croazia e l’ho studiata. La Croazia ha fatto una buona prestazione, pur avendo perso per 3-0. Se leggi le statistiche della partita senza sapere il risultato non crederesti mai che la Croazia abbia perso. A questo livello, però, può succedere di tutto”, ha concluso il ct dell’Albania.

