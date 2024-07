DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Non sappiamo cosa hanno intenzione di fare i nostri avversari, ma siamo sicuri del fatto che hanno molta qualità. Noi dal canto nostro siamo in buona forma, fiduciosi e abbiamo già dimostrato di potercela giocare contro le grandi squadre, contro i campioni in carica (Italia) e i padroni di casa (Germania). Daremo problemi anche all’Inghilterra”. Parola di Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, in conferenza stampa in vista della sfida contro la nazionale dei Tre Leoni, in programma domani al Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Gli elvetici fin qui sono una delle sorprese più belle degli Europei e in termini di gioco e risultati sono probabilmente andati oltre le più rosee aspettative: “Stiamo bene e lavoriamo per un obiettivo comune. Siamo felici di essere qui, ci stiamo vivendo il momento. Abbiamo giocato bene fin qui e le sensazioni sono positive”, ha aggiunto Yakin. Per il ct degli elvetici si tratta probabilmente della partita più importante della sua carriera di allenatore: “Mi è stata fatta questa domanda per tre partite di fila. Spero che me la facciano altre due volte prima di lasciare la Germania. Ovviamente è speciale, ma forse potrete chiedermelo di nuovo la prossima settimana”, ha concluso ridendo Yakin.

Insieme al selezionatore svizzero, in conferenza stampa anche il difensore del Newcastle, Fabian Schar: “Sappiamo cosa aspettarci in termini di qualità dai nostri avversari. Vivo in Inghilterra da sei anni e non vedo l’ora di giocare. Kane? Penso che dobbiamo fermare tutta la squadra, non solo lui. Sappiamo quanto possa essere pericoloso, ma ci siamo difesi bene in questo torneo e speriamo di poter continuare a farlo”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

