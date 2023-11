TORINO (ITALPRESS) – “Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso da tutti noi. Oggi parte il Rinascimento del marchio Lancia con la prima immagine della Nuova Lancia Ypsilon, la prima delle 3 vetture del nostro Piano Strategico. Celebriamo questo momento insieme a Cassina, eccellenza del design italiano, presentando la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata cassina, 100% elettrica, in 1906 unità numerate e certificate, anno di nascita del marchio Lancia. Grazie alla collaborazione con Cassina, questa vettura diventa la massima espressione del comfort a bordo di Lancia grazie alla cura dei dettagli, dei materiali, dei colori, degli spazi e al primo tavolino utilizzato all’interno di una vettura per sentirsi a casa, ovunque ci si trovi” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

“Abbiamo una visione molto ampia del design e crediamo che sia importante sperimentare nuove vie e linguaggi per rappresentare al meglio lo stile di vita di oggi. La collaborazione con Lancia, azienda con cui condividiamo tanti valori come l’innovazione, la ricerca e il rispetto per la tradizione manifatturiera italiana, ci ha permesso di estendere la nostra esperienza anche al settore automotive con la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina” dichiara Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina. Oggi, in occasione del 117 anniversario di Lancia, è stata svelata la prima immagine della Nuova Lancia Ypsilon.

Con una motorizzazione 100% BEV, disponibile in 1906 unità numerate e certificate, la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina rappresenta il primo passo concreto nel cammino del Rinascimento del marchio, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa che sta procedendo molto velocemente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°.

L’immagine del tavolino presentato oggi rappresenta un inedito dettaglio, nonchè elemento di design, creando un forte richiamo a quel concetto di comfort, da sempre centrale per Lancia e ora reso ancora più rilevante, grazie alla collaborazione con Cassina. Il reveal del modello è in programma a febbraio 2024 con un percorso di avvicinamento all’appuntamento in varie tappe che procederà nelle prossime settimane, svelando una serie di ulteriori dettagli della nuova Lancia Ypsilon.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).