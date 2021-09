BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lo Hyundhai N Catalunya Round, che si svolgera il prossimo weekend da venerdì 17 a domenica 19 settembre, potrebbe rappresentare un appuntamento estremamente significativo per la corsa al campionato. Ormai nella seconda metà del calendario, ogni round potrebbe segnare una tappa importante nella rincorsa ai titoli iridati. Nella Superbike è sfida aperta tra Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK/Yamaha YZF R1), al momento primo in classifica, il sei volte campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK/Kawasaki ZX-10RR) a soli sette punti di distanza e il ducatista Scott Redding (ARUBA.IT Racing-Ducati/Ducati Panigale V4 R).

Fiore all’occhiello del capoluogo catalano, il Circuito di Barcellona-Catalogna include diversi saliscendi ed è considerato un tracciato molto tecnico, con diversi punti che riescono a mettere a dura prova la moto ed il pilota. Da segnalare tra gli altri la prima frenata dopo il traguardo, al termine del lunghissimo rettilineo, dove le moto saranno impegnate in una delle staccate più impegnative dell’anno. Anche per questo appuntamento, nella classe WorldSBK Pirelli ha deciso di affiancare a diversi pneumatici di gamma anche numerose soluzioni di sviluppo già precedentemente utilizzate, per un totale di dieci soluzioni disponibili, cinque anteriori e altrettante posteriori. Per quanto riguarda l’anteriore le tre soluzioni disponibili sono costituite da una di gamma e due di sviluppo. Oltre alla SC1 di gamma sono presenti la soluzione di sviluppo in specifica A0721, che presenta una mescola battistrada più morbida rispetto alla soluzione di gamma, e la soluzione di sviluppo in specifica A0508, presentata al round di Misano ed utilizzata anche nei round di Assen, Most, Navarra e Magny-Cours. Per quanto riguarda il pneumatico posteriore, i piloti hanno a loro disposizione due opzioni. La prima possibile scelta è la SCX in specifica A0557, che sarà l’unica soluzione in mescola super morbida presente al round catalano, mentre la seconda soluzione è la morbida SC0 di gamma. Non mancherà inoltre il pneumatico da Superpole in specifica Y0449, che permetterà ai piloti di effettuare nel corso della Tissot Superpole un giro lanciato alla ricerca del miglior tempo assoluto per posizionarsi in griglia di partenza. Nella categoria WorldSSP600 saranno invece cinque le soluzioni da asciutto a disposizione dei piloti, tre anteriori e due posteriori. Per l’anteriore ci saranno a disposizione dei piloti la mescola morbida SC1 di gamma, la mescola media SC2 di gamma, e la soluzione di sviluppo SC1 in specifica A0460. Quest’ultima è stata presentata al round di Assen, e dovrebbe migliorare il feedback in massimo angolo di piega e dare maggiore supporto in ingresso curva. Per quanto riguarda il posteriore, oltre alla mescola morbida SCX di gamma, i piloti di questa categoria avranno a disposizione anche la soluzione SC0 di gamma.

Come sempre, in caso di maltempo, i piloti di tutte le classi avranno a disposizione pneumatici da pioggia e intermedi.

(ITALPRESS).