ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Triathlon sceglie Suzuki come partner per il biennio 2025-2027, confermando la casa di Hamamatsu Partner Ufficiale della Fitri.

Suzuki da oltre 110 anni promuove il miglioramento della qualità di vita dei propri clienti con una mobilità trasversale e sostenibile attraverso automobili, motociclette e motori fuoribordo efficienti e performanti, sostenendo stili di vita sani e rispettosi dell’ambiente, confermando la propria vicinanza al mondo dello sport. FITri dal 1997, promuove e supporta il triathlon, disciplina sportiva impegnativa e completa che unisce nuoto, ciclismo e corsa in un insieme di prestazioni, resistenza e sfida dei propri limiti nel rispetto dell’ambiente, della competizione e dell’avversario.

Il commento del Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei:

“Siamo davvero orgogliosi di poter annunciare il rinnovo di una partnership importante, come quella con Suzuki Italia, che parte da valori condivisi, da una visione comune di sport e dalla voglia di lavorare insieme. Rinnoviamo così un accordo che ci introduce verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 con l’obiettivo di valorizzare al meglio le attività della Nazionale italiana triathlon e dei nostri atleti che indosseranno il body azzurro nel mondo.

Voglio ringraziare il presidente Massimo Nalli e tutto lo staff di Suzuki Italia per il lavoro di squadra che ha contraddistinto questi anni di collaborazione nell’ottica della crescita congiunta”.

Il commento di Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia: “FITri sceglie ancora Suzuki, e noi siamo orgogliosi di proseguire al fianco di una Federazione e di uno sport come il Triathlon con cui condividiamo valori fondamentali: il miglioramento continuo, la sfida consapevole ai propri limiti, il rispetto delle regole e dell’avversario. Suzuki, da sempre vicina al cliente, come gli atleti della “triplice” si muove su tre fronti: la mobilità a quattro ruote, l’emozione delle due ruote e l’avventura in mare. In ognuno di questi ambiti, Suzuki offre motorizzazioni affidabili ed efficienti, proprio come il triathlon mette alla prova la macchina agonistica degli atleti su tre discipline diverse, in perfetto equilibrio tra tecnica, resistenza e passione. Siamo pronti a continuare questo percorso insieme, mossi dalla stessa energia e spirito di sfida.”

Suzuki e FITri, nei rispettivi ambiti, condividono i valori di miglioramento continuo, sfida cosciente ai propri limiti, rispetto delle regole e dell’avversario: la capacità di adattamento a condizioni diverse e sfidanti completa il profilo del perfetto triatleta e dei prodotti Suzuki.

Le specialità del Triathlon (Aquathlon, Duathlon, Triathlon Cross, Winter Triathlon) si svolgono a contatto con l’ambiente, in modo non invasivo in simbiosi con esso. E così come l’impegno di un triatleta si esprime attraverso tre differenti specialità, allo stesso modo, l’approccio di Suzuki guarda ad altrettanti fronti: dalla quotidianità della vita urbana all’aspetto emozionale rappresentato dai modelli sportivi e dall’impegno nel motorsport, fino alle esperienze in offroad permesse dai modelli 4×4. Il tutto con l’affidabilità delle motorizzazioni altamente efficienti.

