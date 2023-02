TORINO (ITALPRESS) – Il grande pattinaggio di figura approda a Torino e Suzuki si conferma in prima linea. La casa di Hamamatsu è stata scelta come official sponsor e auto ufficiale di “Cinema on Ice”, una nuova produzione di eccellenza che porterà alcuni tra i migliori atleti al mondo a esibirsi al PalaVela sulle note delle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema. La prima è fissata per sabato 25 febbraio alle ore 21 e vedrà la partecipazione di alcune tra le stelle più amate del ghiaccio, dai campioni del passato ai giovani talenti emergenti. Nel cast guidato dai campioni del mondo di danza Anna Cappellini e Luca Lanotte nelle vesti di coreografi spicca la presenza della regina del ghiaccio, Carolina Kostner, campionessa del Mondo nel 2012. In pista saranno poi protagonisti i campioni olimpionici Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, il giovane talento italiano Daniel Grassl e l’enfant prodige Raffaele Zich, ambassador delle prossime Universiadi di Torino 2025. Tra gli altri performer si segnalano la coppia composta da Annette Dytrt e Yannick Bonheur, famosi per i loro numeri da brivido, e la squadra di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers. Gli atleti si esibiranno su brani indimenticabili, come quelli del maestro Ennio Morricone, da “C’era una volta in America” a “Mission”, passando per “Giù la testa”. Altre musiche saranno tratte da grandi film che hanno fatto la storia del cinema, tra i quali “Star Wars”, “Titanic” ed “Il Gladiatore”. Le doti acrobatiche e interpretative dei pattinatori renderanno lo spettacolo coinvolgente ed emozionante, complici anche sapienti giochi di luci e fantastici costumi.

Attraverso la partnership con “Cinema on Ice”, Suzuki ribadisce la sua vicinanza al mondo degli sport del ghiaccio, che la vede main partner della Fisg sin dal 2013.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).

