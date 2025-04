Suzuki Rally Cup, ad Alba primo successo Vallino-Sanese

ROMA (ITALPRESS) – Il Rally Regione Piemonte è stata una gara tosta, difficile, con prove speciali molto veloci rispetto alle solite strade italiane, piene di dossi, tagli e sporco, a rendere il secondo atto della Suzuki Rally Cup una grande impresa.

Nei tre giorni albesi, facendo praticamente gara a sé, si è imposto con un successo netto Jean Claude Vallino in coppia con Sandro Sanesi, imprendibile nella sua gara di casa visti anche i tanti colpi di scena accaduti ai suoi rivali.

Il torinese classe 2004 una volta presa la leadership il sabato mattina subito nelle prima speciale non l’ha più mollata, e con costanza, senza commettere errori o sbavature, è arrivato pulito nel cuore di Alba con oltre 2′ di vantaggio su tutti, gestendo in tranquillità il suo vantaggio.

Con questo risultato il torinese vola nella classifica della Suzuki Rally Cup, a più 16 dal secondo posto. Il Rally Regione Piemonte è stata una gara ricca di colpi di scena, che poco alla volta hanno fatto uscire dalla bagarre per la vittoria diversi attesi protagonisti.

È il caso di Giorgio Fichera con Luca Vignolo, che ha dovuto alzare bandiera bianca per una noia elettrica alla sua vettura, stessa sorte di Lorenzo Varesco e Nicolò Bottega che si sono dovuti ritirare a causa di una foratura che ha poi danneggiato la loro Swift Sport Hybrid.

Ne hanno così approfittato Stefano e Maurizio Vitali, che con una gara accorta sono saliti sul secondo gradino del podio, il miglior risultato fino adesso nella Suzuki Rally Cup. Un importante risultato per l’altro giovane under25, che fa incetta di punti e balza al 2° posto in classifica dietro a Vallino.

La sfida per la “Racing Start” invece è stata lottata sul filo dei secondi fin quasi alla fine, anche quando di domenica la pioggia aveva rimescolato le carte in tavola. Alla resa dei conti è stato Andrea La Cola con Antonello Moncada a conquistare la vittoria, strappando anche il 3° posto nella classifica generale del monomarca giapponese.

Proprio a qualche chilometro dalla fine infatti purtroppo è arrivato il ritiro di Lorenzo Olivieri con Lucrezia Viotti a seguito di un capottamento, fatto che ha lasciato così campo livero a La Cola che ora vola in classifica.

Quarto posto poi in gara per uno sfortunatissimo Giovanni Villardi, navigato da Nicolò Barla, che ha chiuso a quasi 4′ da Vallino la sua seconda gara nella Suzuki Rally Cup. L’altro giovane under del trofeo però in prova ha mostrato tanta velocità e qualità, vincendo addirittura 7 prove speciali e facendo da riferimento per tutti.

La sua gara è stata condizionata da una foratura nella PS5, dove ha perso tanti minuti scivolando in basso dal 2° posto momentaneo. Chiudono poi le prime posizioni della Suzuki Rally Cup Marco Uzzi e Roberta Stefani, che al debutto nel trofeo riescono a portare a casa la macchina in una gara che ha messo in difficoltà equipaggi ben più esperti. Ritiro amaro infine, proprio nell’ultimo trasferimento, per Giorgio Basso Corradi e Fulvio Alberti, che dopo una noia alla loro vettura non sono riusciti ad arrivare all’arrivo entro il tempo massimo consentito.

