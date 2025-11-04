Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

MILANO (ITALPRESS) – Suzuki ha svelato in anteprima mondiale a EICMA 2025, la nuova SV-7GX e che il pubblico potrà visitare da giovedì 6 a domenica 9 novembre. Alla cerimonia ha preso parte anche Toshihiro Suzuki, Presidente e Representative Director di Suzuki Motor Corporation e un ospite d’eccezione, il pilota campione del mondo classe 500 Kevin Schwantz.

Con la nuova SV-7GX la Casa di Hamamatsu amplia la sua presenza sul mercato ed entra nel segmento delle crossover stradali di media cilindrata, una categoria che muove volumi rilevanti e mostra ancora margini di crescita su scala internazionale.

La SV-7GX diversifica l’offerta Suzuki e si pone come anello di congiunzione tra le naked sportive e le Adventure Tourer.

Il motore vivace ed efficiente si unisce a una ciclistica che offre agilità nei percorsi urbani e stabilità tra le curve. La posizione di guida è comoda anche nei lunghi viaggi e la grande praticità rende la moto perfetta per gli spostamenti quotidiani. A completare il quadro è una dotazione di serie completa, ulteriormente personalizzabile grazie agli accessori originali Suzuki.

