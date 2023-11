TORINO (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato il pubblico dell’Eicma, l’Esposizione Internazionale delle due ruote che si è svolta a Milano dal 9 al 12 novembre scorsi, le novità Suzuki 2024 presentate in anteprima mondiale durante la kermesse meneghina sono pronte a dar vita al Première Show. La GSX-S1000GX e la GSX-8R saranno protagoniste di due eventi itineranti dedicati, ciascuno dei quali prevede una serie di serate speciali, che si svolgeranno presso alcune concessionarie Suzuki.

Entrando nel dettaglio, a partire dal 20 di novembre, ciascun filone del Première Show si articolerà su 27 tappe e toccherà in totale undici regioni, coprendo un’ampia parte del territorio nazionale da Nord a Sud, spaziando dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia. Gli eventi Première Show si terranno negli orari e nelle modalità scelte da ciascun concessionario. In ogni appuntamento gli appassionati potranno guardare da vicino le moto e sedersi in sella. Non sarà per il momento possibile fare una prova su strada. Il personale Suzuki sarà a disposizione per rispondere a ogni domanda e a soddisfare qualsiasi curiosità. Per illustrare le caratteristiche dei modelli verrà proiettato un video di presentazione.

Foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).