ROMA (ITALPRESS) – Lo scorso fine settimana Roma è diventata per qualche giorno la capitale mondiale del triathlon. Per la prima volta la Città Eterna ha ospitato una tappa della World Triathlon Cup. Nella giornata di sabato alcuni tra i più forti triatleti del panorama nazionale ed internazionale in rappresentanza di 28 nazioni hanno affrontato in rapida sequenza 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa per aggiudicarsi punti preziosi in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi del 2024. In questa straordinaria occasione Suzuki, Partner Ufficiale della Federazione Italiana Triathlon per la stagione sportiva 2023/2024, ha voluto premiare Verena Steinhauser e Michele Sarzilla, a oggi i due atleti Azzurri con la migliore posizione nel ranking internazionale. Per far sentire la sua vicinanza, Suzuki ha affidato loro una Vitara Hybrid 1.4 Top 4Wd Allgrip ciascuno per rendere agevoli, sicuri e veloci – oltre che rispettosi dell’ambiente – i loro spostamenti, specie in questo periodo cruciale per la preparazione alle gare e il raggiungimento dell’obiettivo olimpico.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

