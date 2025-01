ROMA (ITALPRESS) – Durante la conferenza stampa inaugurale del MotorBikeExpo di Verona, Suzuki insieme a RCS Sports & Events ha ufficializzato l’accordo che vede Suzuki come moto del Giro d’Italia 2025, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, e delle altre manifestazioni ciclistiche del prestigioso circuito “Corsa Rosa”, Strade Bianche, Strade Bianche Women, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo,Giro-E, Sanremo Women, Giro D’Abruzzo, Giro Next Gen, Giro D’Italia Women, Gran Piemonte e Il Lombardia. Nell’occasione è stata svelata una Suzuki V-Strom 800DE con una speciale livrea rosa, ispirata alla maglia emblema del Giro d’Italia. La moto è stata presentata accanto alla celebre Coppa del Giro e alla coppa del Giro Donne che sono il simbolo di unione tra il mondo delle due ruote a motore e quello del ciclismo professionistico. Una flotta di 46 moto Suzuki capitanate dalla V-Strom 800DE seguiranno tutte le ciclistiche del Giro. “Suzuki è orgogliosa di essere stata scelta da RCS Sports & Events, per seguire tutte le manifestazioni storiche del circuito Corsa Rosa che vedrà le moto Suzuki protagoniste sulle strade italiane e internazionali. La livrea rosa della V-Strom 800DE esposta qui a Verona simboleggia proprio questo nuovo legame”, le parole di Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine Suzuki.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]