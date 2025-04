Suzuki mobility partner della Lega Ciclismo per la stagione 2025

MILANO (ITALPRESS) – “Suzuki è orgogliosa di essere scelta dalla Lega del Ciclismo Professionistico per la stagione 2025, per sostenere insieme un progetto che abbraccia sport, turismo, territorio, pari opportunità e la promozione di uno stile di vita sano e attivo”. Così in una nota la Casa di Hamamatsu che, nelle vesti di Mobility Partner, fornirà alla Lega del Ciclismo Professionistico una flotta di auto e di moto.

I veicoli saranno impiegati nel corso dell’intera stagione sportiva a supporto dell’attività della Lega, che è l’organismo che ha il compito di gestire il movimento del ciclismo professionistico italiano su espressa delega della Federazione Ciclistica Italiana. Alla Lega partecipano tutti gli organizzatori che hanno almeno una prova in calendario per professionisti e tutti i Team professionistici italiani.

Le auto e le moto Suzuki saranno di supporto in tutte le gare professionistiche in programma in ambito nazionale durante l’anno. Accanto a manifestazioni storiche di importanza internazionale, come la Milano-Sanremo, il Giro d’Italia, il Campionato Italiano, il Tour of the Alps e Il Lombardia, assume un ruolo di spicco la Coppa Italia delle Regioni, che, con un calendario di 31 gare che attraversano i territori di 11 Regioni e oltre 600 comuni italiani, rappresenta un’iniziativa che promuove senza precedenti volta a promuovere sport, turismo, territori, stili di vita sani e salute.

“Valori – sottolinea la nota – che Lega del Ciclismo e Suzuki condividono e sostengono da sempre attraverso progetti di inclusione e promozione del ciclismo”. Parlando della parte agonistica, l’impegno Suzuki si svilupperà su oltre 100 giornate di gare, suddivise principalmente nelle categorie Uomini e Donne Elite, Internazionali U23 e Granfondo. Si tratta di un fitto intreccio di eventi che trasformano il ciclismo in un motivo di unione tra le comunità locali, favoriscono la narrazione e la valorizzazione delle eccellenze delle zone attraversate e contribuiscono alla crescita di tutti i territori.

La flotta di auto e moto Suzuki attraverserà l’Italia assicurando professionalità e massima esposizione ad atleti e atlete, ai team e alle loro imprese sportive, così come a tutte le bellezze naturalistiche e le eccellenze dei territori del Paese.

I mezzi Suzuki aiuteranno l’organizzazione in tutti gli aspetti logistici e pratici legati alle diverse competizioni. Grande rilevo assume il compito di supportare, il Servizio di Radioinformazioni in gara, un elemento di collegamento fondamentale tra tutti i soggetti coinvolti in ciascuna manifestazione.

La partnership tra Suzuki e la Lega del Ciclismo Professionistico rappresenta un nuovo impegno di Suzuki a sostegno dello sport e della qualità della vita di chi lo pratica, oltre che dei propri clienti.

“Il ciclismo è una disciplina nella quale trovano espressione passione, determinazione e resilienza e in cui l’individualità si mescola con un grande spirito di squadra, tutti valori che appartengono anche a Suzuki e alla cultura giapponese – ha dichiarato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia -. Attraverso questa partnership con la Lega del Ciclismo Professionistico vogliamo rafforzare la nostra presenza nel mondo del ciclismo, oltre che tra le persone. Contribuendo a far apprezzare la varietà e la ricchezza dei nostri territori e promuovendo principi come sostenibilità, sicurezza e rispetto per tutti gli utenti della strada, puntiamo a migliorare la qualità della vita sia dei nostri clienti sia degli sportivi in generale”.

“Abbiamo fortemente voluto la partnership con Suzuki Italia, convinti del valore della loro professionalità e delle opportunità di crescita che la nostra collaborazione potrà sviluppare – il commento di Roberto Pella, presidente della Lega del Ciclismo Professionistico -. Crediamo negli stessi valori, rappresentiamo insieme da anni il settore della Radioinformazione con esclusività e autorevolezza, investiamo in progetti, come la Coppa Italia delle Regioni, in grado di generare legami solidi per la valorizzazione dei territori e delle loro potenzialità. Siamo orgogliosi di questa importante alleanza e ci auguriamo di crescere sempre di più insieme”.

– Foto Ufficio stampa Suzuki –

