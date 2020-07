Suzuki lancia Across, un nuovo Suv robusto e sportivo, dotato di un sofisticato sistema ibrido plug-in e di trazione integrale 4×4 E-Four, in grado di garantire performance ed efficienza nella riduzione di consumi ed emissioni senza compromessi, con lo stile e le doti di una ammiraglia. Across è il primo modello fornito da Toyota Motor Corporation nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Suzuki e Toyota. L’accordo ha già dato vita alla fornitura incrociata di modelli destinati a importanti mercati in diverse aree geografiche. L’apertura degli ordini è prevista in Europa nell’autunno del 2020. Disegnata per distinguersi con una linea robusta basata su poligoni netti, che combina la forza caratteristica di un Suv con un frontale sportivo dominato da una ampia griglia. Mossa da un sistema ibrido Plug-in altamente sofisticato, che garantisce un’efficienza di livello superiore e basse emissioni di CO2, combinati con una risposta rapida e fluida all’acceleratore. Equipaggiata con il sistema di trazione integrale 4×4 E-Four, assicura elevate performance fuoristradistiche nella massima efficienza, per un handling e un controllo che donano sicurezza anche in condizioni di bassa aderenza. L’abitacolo di Across esprime comfort e lusso e trasmette sicurezza a chi guida come pure ai passeggeri. Le sellerie e gli inserti di elevata qualità costruttiva sono completati da imbottiture morbide al tatto su plancia e pannelli porta. Ad esaltare ulteriormente l’esperienza a bordo del guidatore e dei passeggeri, è presente un display touchscreen da 9” dotato di sistemi di integrazione multistandard CarPlay, Android Auto e MirrorLink. Al centro del sistema ibrido plug-in vi è un potente motore elettrico in posizione anteriore che assicura una coppia vigorosa alle basse velocità, combinato con un performante motore termico da 2.5 litri per rapide accelerazioni alle alte velocità. Con un output massimo di 134kW (182HP) di potenza e 270Nm di coppia, il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 18,1KWh (50,9Ah), posizionata sotto il pianale a beneficio della distribuzione delle masse. Accoppiato al motore elettrico è presente un propulsore termico che fornisce se necessario, assistenza alla trazione del motore elettrico nelle fasi di guida ad alta velocità e svolge le funzioni di caricabatteria se lo stato di carica lo richiede. Equipaggiata in maniera completa con i più avanzati sistemi, Across offre sicurezza e tranquillità al guidatore e ai passeggeri. Tra gli elementi chiave vi sono le funzioni di assistenza alla guida come il Pre-Collision System (PCS), il Lane Tracing Assist (LTA) e il Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), che usano un radar a onde millimetriche e una videocamera monoculare. Ad un abitacolo progettato per un elevato comfort per gli occupanti di entrambe le file di sedili, si aggiunge uno spazio di carico senza compromessi. L’ampio bagagliaio da 490 litri garantisce tutto lo spazio di carico desiderabile. Inoltre dotata di una serie di comodi vani portaoggetti tra cui tasche laterali per guidatore e passeggero, un vano centrale, portabevande e un capiente box/console centrale.

