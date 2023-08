TORINO (ITALPRESS) – Suzuki scalda ulteriormente l’estate e promuove un’iniziativa Suzuki RidePlus per l’acquisto della GSX-S1000GT, che rappresenta l’indiscusso punto di riferimento del segmento Grand Tourer, e la più versatile tra le Sport Enduro Tourer di Hamamatsu, ovvero la V-Strom 1050DE. Le due moto potranno essere acquistate anche con finanziamento interessi zero Suzuki NOW! e con l’innovativa formula d’acquisto WAY2RIDE.

Chi sceglierà di saltare in sella a una di queste due moto entro la fine del mese di settembre potrà beneficiare del bonus Suzuki RidePlus di 800 Euro. Sarà il cliente stesso a decidere come utilizzare questa cifra messa a disposizione da Suzuki. In caso di permuta, potrà per esempio chiedere un’immediata supervalutazione dell’usato. Diversamente, potrà usufruire immediatamente di un buono sconto per l’acquisto di accessori, abbigliamento o ricambi originali Suzuki, così come per pagare i servizi di manutenzione presso la Rete Ufficiale.

Suzuki RidePlus rende più accessibili due delle moto più desiderate del momento, l’una compagna di viaggio ideale per chi predilige spostarsi su strada e l’altra perfetta per chi invece ama l’avventura e non disdegna l’idea di mettere le ruote fuori dall’asfalto. Suzuki inoltre ha esteso la garanzia fino a 4 anni su tutti i modelli con cilindrata superiore a 300 cc grazie all’iniziativa “Garanzia Suzuki 4U”.

La 1050DE è una novità 2023, che ha portato in una nuova dimensione la proverbiale versatilità delle V-Strom. Questo allestimento ha ruote a raggi da 17 e da 21 pollici, pneumatici semi-tassellati, quote ciclistiche specifiche e settaggi ah hoc per i sistemi elettronici. Sono tutti elementi utili per l’utilizzo in fuoristrada, complici la possibilità di disattivare l’ABS sulla ruota posteriore e una nuova modalità G (Gravel) per il traction control, che consente un certo slittamento controllato della ruota posteriore in accelerazione. Per un controllo maggiore della V-Strom 1050DE è stato montato un manubrio più largo e pedane maggiorate. La sua dotazione specifica include una catena rinforzata, una protezione paracoppa in alluminio e barre paramotore di serie. Il tutto senza dimenticare la nuova strumentazione digitale TFT LCD a colori e il sistema “Cambiarapido” (Bi-directional Quick Shift System), condivisi con la V-Strom 1050 più stradale, con le ruote in lega.

Dal canto suo, la GSX-S1000GT, veste con una carenatura filante e protettiva un raffinato e performante pacchetto tecnico derivato dalla leggendaria GSX-R.

Motore e telaio sono stati qui riprogettati in vista anche di un impiego turistico. In questa configurazione il quattro cilindri ha una potenza massima di 112 kW/152 cv. Il suo tiro corposo ai bassi rende disinvolta la guida anche in compagnia del passeggero, mentre l’allungo appaga anche gli utenti più sportivi. Questa moto abbina un eccellente comfort e un comportamento esaltante a una ricca dotazione di serie. Nell’equipaggiamento spiccano in particolare una coppia di pratiche borse laterali da 36 litri e un display TFT LCD a colori da 6,5 pollici, che può essere connesso agli smartphone iOS e Android. Utilizzando l’app gratuita Suzuki mySpin e i comandi sul blocchetto elettrico sinistro si può accedere anche in marcia ai contatti, alle mappe, alla musica, alle funzioni telefoniche e al calendario del proprio telefono, rendendo così ogni viaggio più piacevole e sicuro.

