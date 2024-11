TORINO (ITALPRESS) – Suzuki, il Torino e il Settore Verde della Città di Torino, da sempre impegnati a supportare la comunità e l’ambiente, collaboreranno in un’importante opera di valorizzazione del territorio. Nasce infatti il progetto “Bosco del Toro”, che vedrà la piantumazione di 30 alberi autoctoni ad alto fusto nelle vicinanze del nuovo centro sportivo Robaldo, dove si alleneranno le squadre dei settori giovanili del Torino. Il “Bosco del Toro” si integrerà nel Parco Colonnetti, situato nel quartiere torinese di Mirafiori Sud, e sarà aperto a tutti i cittadini. La messa a dimora dei 30 alberi è prevista in data 12 marzo 2025, data che potrebbe subire variazioni in considerazione delle condizioni metereologiche ottimali per le piante. Questa iniziativa contribuirà alla crescita del patrimonio verde di Torino e della Regione, e rappresenta un impegno concreto per il futuro sostenibile della città. Sono stati piantati complessivamente 198 alberi in diverse aree, frutto della collaborazione tra il Torino e Suzuki: 30 al Parco Piredda, 72 al Parco naturale della Mandria a Venaria, 11 al Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazza d’Armi, 50 presso la sede di Suzuki Italia e altri 3 nelle scuole comunali limitrofe alla sede Suzuki. L’impegno per l’ambiente del marchio si estende anche a livello nazionale con il coinvolgimento di tutte le Concessionarie Suzuki. I dealer che compongono la rete della Casa di Hamamatsu partecipano alla giornata nazionale degli alberi piantando almeno un albero nel proprio territorio di riferimento, per un totale di ulteriori 226 piante. Ad oggi, Suzuki ha piantato oltre 1.150 alberi contribuendo concretamente alla riduzione complessiva della CO2 di 23.500 kg in un anno.

Suzuki è attenta alle tematiche legate all’ecologia e il progetto per la giornata degli alberi si integra perfettamente con le altre attività a favore dell’ambiente. La Casa di Hamamatsu s’impegna in molti modi per migliorare l’equilibro tra ambiente e mobilità, proponendo prodotti auto, moto e motori fuoribordo sviluppati e costruiti non solo per il benessere dei loro utilizzatori, ma anche per quello del pianeta e delle generazioni future.

Suzuki è consapevole della difficoltà e della sfida che sta affrontando ma è convinta che l’impegno, anche individuale, e le azioni positive possono trasformarsi in abitudini condivise.

Suzuki in Italia amplifica le attività rendendole capillari sul territorio italiano. Queste le iniziative:

-#SuzukiSavetheGreen: Da oltre 10 anni Suzuki organizza la bonifica di aree verdi in occasione della Giornata Mondiale della Terra (raccolti oltre 57 tonnellate di rifiuti)

-#suzukirisparmioenergetico: Giornata del risparmio energetico, nell’ambito di questa giornata Suzuki aderisce al progetto di Caterpillar “M’Illumino di Meno” spegnendo le luci delle insegne e degli uffici durante l’orario di lavoro. (riduzione di 423 kg CO2 nell’atmosfera)

-#SuzukiGreenFriday: Suzuki celebra in maniera originale il Black Friday e devolve lo 0,5% del fatturato giornaliero a favore di un progetto legato alla sostenibilità.

-#SuzukiBikeDay: Suzuki invita tutti a spegnere i motori per un giorno, promuovendo l’uso di mezzi alternativi come la bicicletta nel quadro di una mobilità fluida e sostenibile. L’ultima edizione ha visto la partecipazione di circa 3.000 partecipanti.

