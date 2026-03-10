Suzuki GSX 8R Cup, Michel Agazzi debutta a Daytona come wild card

MILANO (ITALPRESS) – Michel Agazzi, grazie al successo nell’edizione 2025 della Suzuki GSX-8R Cup, ha partecipato come wild card alla Daytona Twins Cup, disputata dal 5 al 7 marzo sul leggendario Daytona International Speedway, uno dei circuiti più iconici e tecnici al mondo, celebre per il suo spettacolare banking di 31 gradi. Questo weekend ha confermato quanto di ottimo aveva già dimostrato nel trofeo Suzuki, schierato con il numero 111, Agazzi è stato competitivo fin dalle prime sessioni: conquistando nelle qualifiche di giovedì un eccellente quarto posto in griglia, confermando un adattamento sorprendentemente rapido al complesso ovale americano. Race 1 venerdì: il pilota italiano ha chiuso in settima posizione, gestendo con maturità una gara combattuta e ricca di sorpassi. Una prova che conferma le ottime sensazioni emerse sin dal debutto sul circuito di Daytona. Race 2 sabato: ha rappresentato il momento più significativo del weekend. Alla seconda curva del primo giro, un brutto incidente ha costretto la Direzione Gara a mostrare la bandiera rossa, riducendo la manche da 9 a soli 6 giri.

Nonostante l’interruzione e la tensione conseguente, Agazzi ha compiuto una vera impresa: ha completato un intero giro al comando, guidando la gara proprio al suo esordio assoluto. Un risultato di grande valore sportivo, che testimonia quanto velocemente il pilota italiano sia riuscito, grazie alle prestazioni di livello assoluto della Suzuki GSX-8R, a interpretare linee, scie e dinamiche del tracciato americano. Al termine di race 2, Agazzi ha concluso con un ottimo quinto Posto assoluto, restando agganciato al gruppo dei leader.

“Ringrazio Suzuki Italia per l’esperienza incredibile, correre a Daytona è stato un sogno che si è realizzato. Ho potuto confrontarmi con piloti di altissimo livello”, ha dichiarato Agazzi. “Guidare addirittura un giro in testa, è qualcosa che ricorderò per sempre. Il mio obiettivo era di onorare il successo ottenuto in Italia nella GSX-8R Cup e di rappresentare al meglio il team M4 ECSTAR Suzuki che mi ha supportato in questo weekend di gare”.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).