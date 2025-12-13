TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2026, l’evento musicale più atteso e amato della stagione sia a livello nazionale che internazionale, con Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica. Suzuki Swift Hybrid è la protagonista insieme a Carlo Conti della clip di apertura della serata finale di Sanremo Giovani “Sarà Sanremo”, in onda domenica 14 dicembre in prima serata su RAI1.

Swift Hybrid si conferma quindi l’Auto della musica italiana e, dopo aver seguito i 24 giovani cantanti nel corso delle 5 puntate di Sanremo Giovani, accompagnerà il Direttore Artistico fino al palco dell’Ariston nel febbraio 2026, in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Suzuki annuncia la propria presenza al Festival di Sanremo con un progetto ancora più aperto e coinvolgente. Anche per l’edizione 2026 il Suzuki Stage sarà il cuore “outdoor” della manifestazione: un palcoscenico che amplia l’esperienza del Festival, uscendo dagli spazi tradizionali dell’Ariston per animare la città di Sanremo e raggiungere il pubblico ovunque si trovi.

Per Suzuki la musica è espressione di passione, dinamicità e innovazione: gli stessi valori che da sempre guidano il Marchio. Nel ritmo di un brano, come nella guida, si ritrova quella combinazione di emozione, tecnica e libertà che ispira ogni creazione Suzuki. Sostenere la musica significa promuovere creatività, autenticità e condivisione, elementi che rispecchiano la filosofia Suzuki e il suo impegno nel valorizzare esperienze capaci di unire le persone. Suzuki, profondamente legata al Festival da un rapporto continuativo e proficuo, supporta e celebra il mondo della musica italiana, una delle passioni nazional popolari del nostro Paese.

