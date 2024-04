TORINO (ITALPRESS) – L’annuncio era arrivato in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi e la promessa è stata mantenuta. Suzuki e il Torino hanno donato alla città 11 nuovi alberi messi a dimora all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto “Piazza d’Armi”, in prossimità del piazzale Grande Torino. All’evento hanno partecipato Mirko Dall’Agnola, vice direttore Generale di Suzuki Italia, Chiara Foglietta, assessora alle politiche per l’ambiente e alla transizione ecologica e digitale della Città di Torino; Francesco Tresso, assessore alla Cura della città, verde pubblico, parchi e sponde fluviali della Città di Torino, Alberto Barile e Lorenzo Barale, rispettivamente direttore operativo e direttore commerciale del club granata, e i giocatori Adrien Tameze e Adam Masina, in rappresentanza di tutta la squadra e altri rappresentanti della Giunta torinese. Quello compiuto da Suzuki e Torino è un gesto tanto concreto quanto simbolico: gli alberi piantati sono 10 aceri giapponesi e 1 liquidambar e sono stati scelti per il particolare colore granata che assumono le loro foglie nel periodo primaverile. L’iniziativa richiama da una parte gli 11 giocatori che scendono in campo nel vicino Stadio Olimpico Grande Torino e dall’altra suggella idealmente gli 11 anni di fruttuosa collaborazione tra Suzuki e il Toro, di cui la casa giapponese è main sponsor. “Ognuno di noi ha il dovere di dare il proprio contributo alla salute del pianeta, così da realizzare assieme un risultato adeguato all’importanza della situazione – sottolinea Massimo Nalli, presidente Suzuki Italia – La squadra di 11 aceri giapponesi si unisce così al bosco diffuso di 600 alberi che Suzuki ha piantato a Torino, grazie ad una amministrazione sensibile e presente, e in tutta Italia e ci auguriamo che il colore rosso granata delle foglie sia di buon auspicio per i risultati della squadra che amiamo, anche per la sensibilità ai temi ecologici, il Torino”. “Siamo orgogliosi di collaborare con Suzuki a questa iniziativa green a supporto del territorio in Piazza D’Armi, proprio vicino alla nostra casa, lo stadio Olimpico Grande Torino – gli fa eco Barale – Questo progetto realizzato insieme al nostro main partner Suzuki rappresenta molto bene lo spirito di squadra che caratterizza la nostra partnership”. Per gli assessori Foglietta e Tresso “con questa donazione Suzuki e il Torino, che ringraziamo, rinnovano un impegno concreto verso l’ambiente e di grande attenzione verso la nostra città. Gli aceri giapponesi e il liquidambar andranno ad arricchire la varietà di alberi presenti all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, uno degli spazi verdi pubblici più grandi, amati e frequentati della città”. “I parchi urbani – proseguono i due assessori – assicurano una serie di benefici, che vanno dalla riduzione dell’isola di calore, all’aumento del benessere e della qualità della vita delle persone è anche grazie all’attivazione di sinergie con partner privati che possiamo realizzare al meglio il nostro programma di azioni per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030 e la valorizzazione e la cura del verde pubblico, un bene prezioso e una grande risorsa della nostra città”.

In questo progetto trova espressione l’impegno di Suzuki a favore della città di Torino e del suo circondario. Il capoluogo piemontese – va ricordato – ospita da sempre la sede di Suzuki Italia ed è gemellato con Nagoya, la metropoli più vicina al quartier generale di Hamamatsu, in Giappone. Suzuki si è già adoperata nel recente passato a favore del verde nel torinese. Nell’ambito dei suoi progetti ha dapprima piantumato 30 ciliegi sakura all’interno del Parco Piredda di Torino; ha contribuito al ripristino della vegetazione danneggiata da una tempesta nell’estate del 2022 lungo la Rotta Oslera, nel Parco della Mandria, a Venaria, donando all’Ente Parco 72 piante, tra cui tigli selvatici, aceri campestri, biancospini selvatici e cornioli; ha piantato ulteriori 50 alberi presso la propria sede di Robassomero e 3 altre piante presso le scuole limitrofe. In totale il patrimonio verde conferito da Suzuki al torinese ammonta dunque a 166 alberi, che da una parte abbelliscono il contesto urbano e dall’altra aiutano a migliorare la qualità dell’aria respirata dai cittadini. L’impegno green di Suzuki Italia spazia peraltro anche ben oltre la citata dimensione locale. La Casa di Hamamatsu ha sempre coinvolto nei suoi progetti green la sua rete di concessionari, che hanno aderito con entusiasmo, piantando a loro volta circa 430 alberi nei rispettivi territori di riferimento. Il bosco diffuso Suzuki ha così continuato a crescere, coronando lo sforzo profuso in questa campagna a favore dell’ambiente e conta ormai oltre 600 alberi, che assicurano una riduzione complessiva della CO2 pari a 18.000 kg all’anno.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]