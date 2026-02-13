Suzuki e Fipsas insieme per il Trofeo Fishing Cup 2026

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki rafforza il proprio impegno nel mondo della pesca sportiva annunciando la partnership con Fipsas per l’istituzione del Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026, un nuovo riconoscimento che accompagnerà i Campionati Italiani Assoluti Fipsas nelle discipline del Drifting e della Traina d’Altura.

La Suzuki Fishing Cup è organizzata all’interno del calendario gare Fipsas, coinvolgendo equipaggi e società impegnati nei Campionati Italiani Assoluti, e culminerà con la premiazione ufficiale a febbraio 2027, in occasione di Pescare Show, uno degli eventi di riferimento del settore.

“La collaborazione tra Suzuki Italia e Fipsas – sottolinea una nota – nasce dalla condivisione di valori fondamentali come eccellenza tecnica, affidabilità, rispetto del mare e spirito sportivo, con l’obiettivo di valorizzare le competizioni di alto livello e premiare le performance dei team che scelgono la tecnologia Suzuki. Il Trofeo sarà riservato agli equipaggi e alle società che partecipano ai Campionati Italiani Assoluti Fipsas con imbarcazioni motorizzate Suzuki, garantendo una classifica dedicata e indipendente per ciascuna disciplina”.

La Suzuki Fishing Cup 2026 mette in palio un montepremi complessivo di 21.000 euro, con altri premi prestigiosi. Il sistema di punteggio del Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026 sarà quello previsto dal regolamento del Campionato Italiano Assoluto Fipsas, basato sul numero di catture e, a parità di catture, sull’orario del primo strike.

Fipsas ha istituito anche uno Special Point, che sarà valido esclusivamente per la classifica del Trofeo Suzuki, che prevede 8 punti aggiuntivi per il team che effettuerà la prima cattura di giornata del Campionato, certificata dall’ispettore e dal giudice di gara.

“Con la Suzuki Fishing Cup 2026, Suzuki e Fipsas introducono un trofeo destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama della pesca sportiva d’altura, capace di unire competizione, tecnologia, passione e grandi premi. Un’occasione unica per i team protagonisti dei Campionati Italiani Assoluti di distinguersi, vivere un’esperienza internazionale e far parte di un progetto di grande valore sportivo e mediatico”, conclude la nota.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

(ITALPRESS).