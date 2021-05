ROMA (ITALPRESS) – Un sabato molto intenso quello disputatosi sugli asfalti della Targa Florio edizione 105. A dare gas e spettacolo undici concorrenti per la 14^ edizione del Suzuki Rally Cup a bordo delle Swift R1 in versione Hybrid Sport, R1 Sport e 1.0 BoosterJet gommate Toyo Tires. A firmare il terzo successo stagionale è Simone Goldoni con Eric Macori chiudendo con il tempo complessivo di 52’45.7. Motivazione e ritmi alti per il duo sulla Hybrid Sport li hanno confermati al comando del trofeo giapponese. “Una bella soddisfazione vincere qui. Le aspettative per questa gara erano sicuramente molto alte, ma eravamo consapevoli che Fichera poteva essere un avversario difficile da battere”, ha commentato all’arrivo Goldoni. “Io e Eric siamo molto contenti per il risultato e sempre più consapevoli che il lavoro fatto insieme al team fino a qui sia verso la giusta direzione”. La “cursa” del trofeo di Goldoni si è concentrata contro la vettura gemella di Giorgio Fichera. Il tenace catanese, navigato da Alessandro Mazzocchi, come negli altri appuntamenti non ha mai ceduto, aggiudicandosi qui anche la prova valida come power stage del trofeo, la più lunga “Scillato Polizzi”. Ma i problemi di assetto hanno sacrificato l’attacco di Fichera nella seconda fase della gara, costringendolo a gestire sulle ultime prove con l’obiettivo di portare fino in fondo la gara quasi di casa. Dunque sette scratch per Goldoni contro i due segnati da Fichera hanno consegnato un altro successo al pilota aostano ora a quota 81 punti nella graduatoria del trofeo contro i 70 di Fichera. A completare il podio Suzuki in Sicilia è il giovane Igor Iani, affiancato da Nicola Puliani, anche lui su versione ibrida della Asd New Turbomark Rally Team. Il pilota di Malesco si è così riscattato sugli scivolosi fondi siciliani del ritiro del Sanremo. Ai piedi del podio in una prova di forza sulla R1 Sport versione Hybrid si è piazzato Fabio Poggio. L’alfiere ligure con un’altra Hybrid navigato da Valentina Briano oltre a divertirsi sugli asfalti siciliani ha colto i punti per consolidare il terzo posto nel trofeo la versione Hybrid. Tra le cinque Hybrid in Sicilia unico ritiro amaro per il savonese Davide Bertini costretto al forfait dopo il primo giro di prove per un problema di batteria. Gara di soddisfazioni sugli asfalti delle Madonie, per Alessandro Forneris, navigato da Luigi Cavagnetto con la sua Suzuki Swift R1 della Meteco Corse. l’Under 25 canavesano è riuscito ad inserirsi nella top five della gara tutta Suzuki.

Obiettivo raggiunto anche per Ivan Cominelli, insieme a Roberto Crivellaro, sulla Swift 1.0 Boosterjet, che con il sesto posto assoluto e la vittoria di categoria rafforza ancora di più la sua leadership nella classifica Racing Start. Gara costante che termina in settima piazza per il messinese Sergio Denaro con Beatrice De Paoli, sulla Swift Sport della A.S.D. Alma Racing. Da segnalare anche tra le Swift 1.0 Boosterjet, l’ottima prestazione di Marco Soliani, insieme ad Alessio Spezzani che nella prova d’apertura del venerdì è stato il migliore tra le Racing Start con appena 5 decimi di distacco dal ticinese Cominelli. Bravo anche Cristian Mantoet che ha faticato nel secondo giro di prove ma che porta a termine la trasferta siciliana in nona posizione assoluta. Decimo assoluto Nicola Schileo. Il pilota padovano, affiancato da Flavio Garella e vincitore dell’edizione 2020 della gara siciliana tra i trofeisti Suzuki, alla guida della Swift 1.0 Boosterjet ha accusato per problemi elettrici che ne hanno condizionato l’intero andamento della gara. Dopo questo terzo atto del Suzuki Rally Cup, adesso gli equipaggi del trofeo si sposteranno sugli asfalti del Rally di Alba, insieme ai concorrenti del Campionato Italiano WRC in programma il primo weekend del 12-13 giugno.

(ITALPRESS).