ROMA (ITALPRESS) – Si apre finalmente il sipario sulla nuova stagione rallistica 2024 e tra gli attori protagonisti del tricolore si conferma la Suzuki Rally Cup, monomarca pronto a dare spettacolo su e giù per lo Stivale. Il trofeo dedicato alle temibili Suzuki preparate per i rally è giunto alla 17^ edizione, un traguardo temporale che racconta della bontà del progetto sportivo promosso da Suzuki Italia con il supporto di Emmetre Racing; e l’attesa per il 2024 promette ancor più show. Vetture affidabili e resistenti, leggere ed agili, dal costo contenuto e dal tanto divertimento. Tutti questi fattori, assieme al successo, all’ottimo montepremi ed al grande livello degli equipaggi che negli ultimi anni hanno calcato le “piesse” della Suzuki Rally Cup, hanno fatto alzare ulteriormente l’asticella. Così quest’anno a giocarsi il trofeo e le sue varie classifiche saranno ben 18 sfidanti, di cui già 14 presenti al Rally del Ciocco e Valle del Serchio. La gara toscana in programma il 15 e 16 marzo sarà così il primo round del monomarca nipponico, con un calendario da marzo ad ottobre che si dilungherà su 7 appuntamenti tra i più iconici e leggendari del rallismo italiano. La Suzuki Rally Cup si conferma dunque anche nel 2024 un monomarca che fa da riferimento per il panorama rallistico italiano, una fondamentale tappa e rampa di lancio per i piloti “under”, una realtà impareggiabile in termini di accessibilità e qualità per i driver più esperti. Il 2024 della Suzuki Rally Cup prevede lotte e scontri aperti fin dalla prima speciale in programma, perchè il parterre di equipaggi è uno dei più pregiati degli ultimi anni. Saranno in 14 al via della prima tappa del trofeo nipponico, di cui 5 pronti a sfidarsi per la classifica under25. Ad aprire le vetture del trofeo ci sarà uno degli storici partecipanti alla Suzuki Rally Cup, il trentino Roberto Pellè navigato da Luca Franceschini, a caccia della vittoria dopo la seconda posizione dello scorso anno e le tante apparizioni messe in tasca. La schiera dei giovani talenti si aprirà poi subito con il vincitore under25 in carica, Sebastian Dallapiccola, che con le note di Fabio Andrian quest’anno cercherà di puntare al colpo grosso. In cerca di bagarre anche Alessandro Forneris in coppia con Mattia Rodighiero, un altro giovane che lo scorso anno si era perfino portato a casa la Coppa ACI Sport Under25 del CI R1. Usciti vincitori da Monza punteranno sicuramente in alto Davide Bertini e Luca Vignolo, così come il torinese Filippo Gelsomino navigato da Luca Migone, a caccia di conferme. L’under 25 Samuele Santero con le note di Nicolò Barla cercherà riscatto dopo l’ottimo inizio di stagione dello scorso anno, mentre certi ritorni di fiamma faranno accendere ancor di più le sfide tra le vetture della casa di Hamamatsu. Il due volte vincitore della Suzuki Rally Cup nel 2016 e nel 2018, Corrado Peloso, sarà al via del Ciocco in coppia con Paolo Carrucciu, così parteciperà a questa edizione del trofeo colui che ha alzato la coppa nel 2017, Simone Rivia, navigato per l’occasione da Matteo Maini. Entrambi questi esperti driver della disciplina non staranno di certo a seguire da dietro la lotta per il vertice ed anzi, con tutta probabilità, ne saranno i protagonisti. Con le note di Enzo Colombaro sarà della sfida anche Giorgio Fichera, su una Suzuki Swift Sport Hybrid, vettura che porteranno in gara tutti gli equipaggi sopra citati. A bordo di Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift o Baleno) si presenteranno altri 5 equipaggi, pronti a sfidarsi per la speciale classifica riservata alle “racing start” fortemente voluta dal trofeo. Su tutti partono carichi Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti, i vincitori della passata edizione, che riprenderanno il duello fermatosi nell’inverno con Stefano Martinelli coadiuvato da Federico Grilli. I due dovranno però difendersi dal giovane Jean Claude Vallino, a bordo di una Baleno condivisa assieme a Sandro Sanesi, e dalla Boosterjet dell’equipaggio composto dalla famiglia Vitali, Stefano e Maurizio. Al debutto invece su una vettura nipponica Lorenzo Varesco, che sarà navigato per l’occasione da Federico Fiora. La bandiera tricolore del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio sventolerà venerdì 15 marzo alle ore 15.00, dalla città di Lucca, nella cornice dello storico Caffè delle Mura. L’arrivo finale di sabato 16 marzo è previsto invece nella storica piazza principale di Castelnuovo Garfagnana. Il cuore pulsante del rally rimarrà invece nella Tenuta Il Ciocco, sede tradizionale fin dalla prima edizione del 1976. La giornata di venerdì 15 marzo vedrà gli equipaggi della Suzuki Rally Cup impegnati nello shakedown, con le 11 prove speciali in programma (“Pegnana”, “Ciocco 1 ACI sport live”, “Monteceneri”, due passaggi su “Careggine”, due passaggi su “Renaio”, altri due passaggi sulla “Ciocco” e due passaggi su “Puglianella) che invece si divideranno nei due giorni di gara, con tre “crono” nella giornata di venerdì ed altri otto al sabato.

