ROMA (ITALPRESS) – Suzuki correrà al fianco dei ciclisti azzurri in gara ai prossimi Mondiali su strada Uci 2021 in programma a Lovanio, in Belgio, dal 18 al 26 settembre dove, le squadre Nazionali indosseranno nelle prove a cronometro e in linea per la prima volta le nuove divise per la stagione sportiva 2021/2022.

La nuova maglia dalla grafica rinnovata ed elegante è stata svelata dalla Federazione Ciclistica Italiana durante la conferenza stampa nel polo fieristico di Trento Expo, nel quartier Generale degli Europei di Trento. La doppia presenza sul petto e sulla schiena degli Azzurri conferma il legame ormai indissolubile tra Suzuki, la Federazione Ciclistica Italiana e tutti gli appassionati di questo sport. Suzuki considera un privilegio il fatto di poter apparire sulle divise ufficiali dei ciclisti che vestiranno i colori dell’Italia sulle strade delle Fiandre e in tutte le altre competizioni ufficiali della stagione 2021/2022, nelle varie specialità e nelle diverse categorie.

