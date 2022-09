Suzuki 4×4, tra pioggia e fango ai piedi del Monviso

La passione per i motori e l’amore per le Suzuki a trazione integrale sono più forti del freddo e del maltempo e l'ha dimostrato l’11° Raduno Suzuki 4x4 che si è svolto sulle Alpi piemontesi. Nonostante condizioni meteo non ottimali, con pioggia insistente e basse temperature, l’appuntamento annuale si è rivelato un successo, regalando emozioni indimenticabili e tanti sorrisi ai circa 150 partecipanti. tvi/gsl