Supercap, formazione al centro della crescita aziendale

ROMA (ITALPRESS) - Supercap Srl nasce nel 1999 a Mombaroccio, in provincia di Pesaro-Urbino, e opera nel settore delle chiusure per bottiglie. Con il passare degli anni ha consolidato la sua posizione nel settore grazie a importanti innovazioni sia nell’ambito della produzione sia nell’ambito delle tecnologie utilizzate. La formazione dei lavoratori di Supercap è frutto della collaborazione con Fondimpresa, il fondo interprofessionale partecipato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. mgg/mrv