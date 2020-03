Un sorpasso alla curva 1 a due giri dal termine permette a Alex Lowes di vincere gara 2 del Gp d’Australia di superbike, gara inaugurale della stagione. Il pilota del Kawasaki Racing Team ha avuto la meglio sotto la bandiera a scacchi del compagno di squadra Jonathan Rea, che era stato in testa della corsa sin dall’inizio. Per Lowes è la prima vittoria con Kawasaki ed è anche il primo successo dopo l’ultimo che risaliva al 2018 in gara 2 a Brno. I due sulla linea del traguardo arrivano separati solo da 37 millesimi. Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) ha conquistato la terza posizione al termine del suo primo fine settimana in Superbike. Redding arriva a meno di un secondo e conquista il suo terzo podio in questo fine settimana, proprio come fatto da Alvaro Bautista (Team HRC) nel Round che nel 2019 lo ha visto debuttare in sella alla Ducati. Chaz Davies (ARUBA.IT Racing – Ducati) è autore di una grande rimonta che lo porta dal 15^ posto in griglia al quinto finale. Bautista risale dalla 14^ casella e arriva sesto mettendo in mostra il potenziale della nuova Honda.

Il cileno Maximilian Scheib (ORELAC Racing VerdNatura) conclude settimo e anche nel corso di Gara 2 fa vedere di avere lo stesso passo dei primi. Arriva a meno di cinque secondi da Lowes. Il francese Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) coglie un ottavo posto frutto del buon passo di inizio gara in cui è tra i migliori anche se finisce per pagare la differenza di velocità sul rettilineo conclusivo come visto in occasione del sorpasso di Rea. Nelle fasi finali esce di scena Toprak Razgatlioglu (PATA YAMAHA WorldSBK Official Team) che aveva vinto gara 1, mentre invece Baz scivola indietro e arriva davanti a Sandro Cortese (OUTDO Kawasaki TPR) in nona posizione. Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) è decimo dopo essere uscito di pista al quarto giro. Dietro di lui Xavi Fores (Kawasaki Puccetti Racing), anche lui uscito ma poi rientrato e Leon Haslam (Team HRC) che è rimasto coinvolto in un incidente con Michael Ruben Rinaldi (Team GOELEVEN) al secondo giro. L’italiano non arriva al traguardo mentre Haslam chiude in 12^ piazza.

