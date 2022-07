ROMA (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu ha vinto gara 2 al Gran Premio del Prosecco DOC della Repubblica Ceca, sesto appuntamento del mondiale Superbike. Il pilota turco della Yamaha ha

completato la sua bella domenica, dopo il successo in Supepole, piazzandosi davanti ad Alvaro Bautista Ducati (Aruba.it Racing). Sul gradino più basso del podio il britannico della Kawasaki Jonathan Rea. Quarto posto per Scott Redding (Bmw) davanti al migliore degli italiani Axel Bassani (Ducati Aruba.it Racing) che ha chiuso in quinta posizione e ha preceduto Andrea Locatelli (Yamaha Yzf R1). Bautista resta saldamente leader del Mondiale con 298 punti davanti a Rea con 267 e i 260 di Razgatlioglu.

– foto: LivePhotoSport

