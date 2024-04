ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) vince al termine di una grandissima rimonta la superpole Race del Gran Premio d’Olanda, terza prova stagionale del mondiale di Superbike sul circuito di Assen. Lo spagnolo precede di oltre due secondi il suo compagno di box Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati). Il podio è completato da Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) negli ultimi metri viene beffato da Lowes ed è quarto, davanti a Rea che precede il compagno di box Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha). Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) termina settimo davanti a Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e a Razgatlioglu, staccato di oltre dieci secondi da Bautista. Rea (Pata Prometeon Yamaha) scatta dalla pole ma in uscita dalla prima curva è terzo mentre in testa troviamo Bulega. Bautista commette un errore e scivola in ottava posizione. Errore anche per Razgatlioglu che va largo e dalla seconda passa alla quarta posizione. Bautista si rende protagonista di una grande rimonta, portandosi al secondo posto. In classifica Bautista comanda con 103 punti davanti a Bulega con 101 e Alex Lowes con 93.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).