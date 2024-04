ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu (BMW M 1000 RR) ha vinto gara 2 del Gran Premio d’Olanda, terza prova stagionale del mondiale di Superbike sul circuito di Assen. Si tratta del primo successo su questa pista per il pilota turco e per la Bmw. Il campione del mondo Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) dopo il successo in rimonta nella superpole ha chiuso in seconda posizione. Sul gradino più basso del podio è invece finito l’australiano Remy Gardner (Yamaha Yzf R1). Al quarto e al quinto posto chiudono due italiani: Andrea Iannone (Ducati Panigale V4R), protagonista di una bella gara ha preceduto la Yamaha di Andrea Locatelli. In classifica Bautista comanda con

123 punti davanti a Razgatlioglu con 117 e Bulega con 109.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).