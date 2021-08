MOST (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Il Mondiale Superbike per il sesto round della stagione 2021 fa tappa in Repubblica Ceca, che torna ad ospitare la massima competizione per derivate dalla serie per la prima volta dopo il round di Brno nel 2018. Quest’anno sarà un nuovo circuito ad accogliere la corsa al titolo iridato: l’Autodrom Most farà il suo esordio nel calendario e sarà una tappa fissa almeno fino al 2025.

Il circuito ceco seguirà un’agenda piena di avvenimenti ed i tifosi potranno vivere le emozioni di ben quattro categorie: il sabato vedrà Gara 1 delle classe World Superbike, World Superport, World Supersport 300, oltre che a Gara 1 e Gara 2 della Yamaha R3 bLU cRU Cup. La domenica, con un nuovo orario, si susseguiranno in ordine la Tissot Superpole Race e Gara 2 delle classi Supersport, Supersport 300 e Superbike. Pirelli porta a Most un totale di 4072 pneumatici per rispondere alle esigenze di tutte e quattro le classi che parteciperanno al round ceco. Oltre a pneumatici da asciutto, in caso di maltempo sono come sempre previsti anche pneumatici da pioggia e, per le sole categorie WorldSBK e WorldSSP, pneumatici intermedi. Nella categoria WorldSBK i piloti avranno a disposizione quattro soluzioni da asciutto, due per l’anteriore e altrettante per il posteriore, oltre ai pneumatici supersoft da qualifica da utilizzare nella sessione della Tissot Superpole. Delle soluzioni previste per l’anteriore troviamo un pneumatico di gamma ed uno di sviluppo: ovvero la soluzione in mescola morbida SC1 di gamma, e la soluzione in mescola morbida SC1 di sviluppo in specifica A0508. Quest’ultima opzione, presentata al Round di Misano con ottimi riscontri da parte dei piloti ed utilizzata anche ad Assen, rappresenta un’ottima alternativa alla SC1 di gamma e viene proposta a Most per ricevere ulteriori conferme sulle prestazioni. Per quanto riguarda il posteriore i piloti avranno a disposizione due soluzioni: la super morbida SCX di gamma, molto apprezzata dai piloti specialmente nel Round di Donington dove venne utilizzata da tutta la griglia in Gara 2, e la morbida SC0 di gamma, una delle soluzioni posteriori protagoniste dell’ultimo round olandese. In caso di maltempo, Pirelli mette a disposizione dei piloti SBK le soluzioni intermedie e da pioggia di gamma. In aggiunta a queste, sarà anche disponibile la soluzione posteriore di sviluppo in specifica X1251, presentata nel 2020 a Magny-Cours e utilizzata dalla maggioranza della griglia: utilizza una nuova mescola destinata ad offrire maggior grip in condizioni di bagnato anche alle basse temperature. Nella classe WorldSSP due soluzioni per l’anteriore e altrettante per il posteriore. All’anteriore SC1 e SC2 di gamma, mentre al posteriore la SCX di gamma sarà affiancata dalla SC0 di gamma.

