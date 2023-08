PALERMO (ITALPRESS) – Sino al 30 ottobre 2023 sui tram di Palermo campeggerà il volto sorridente del beato Giuseppe Puglisi, parroco di Brancaccio e fondatore del Centro di Accoglienza Padre Nostro. Nel logo, accanto al volto del beato, la scritta “Lasciamoci ‘trasportarè da ‘luì”.

“Ci farà compagnia nella vita quotidiana ricordandoci del suo grande esempio e del suo sacrificio per la comunita di Brancaccio e per la chiesa palermitana – dichiara il Presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta – Grazie alla partecipazione attiva dell Amat,

il Centro di Accoglienza Padre Nostro, per il trentesimo anniversario del martirio, ha potuto fare questo dono a tutti i palermitani e a tutti i turisti che visitano e visiteranno la Citta di Palermo. Abbiamo voluto utilizzare un ‘mezzo in movimentò perchè identifica perfettamente il beato Puglisi, un Cristiano sempre in movimento che non si è sentito mai arrivato al capolinea”.

– foto: Amat –

(ITALPRESS).